وظائف بـ 15 ألف ريال

رعى صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة مهرجان تخرج الدفعة الخامسة والأربعين والذي أقيم مؤخراً بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة ، وفي كلمة ألقاها معالي مدير الجامعة أشار الى أن خريجي الجامعة في ازدياد مطرد كل عام كما أشار عميد القبول والتسجيل في الجامعة بأن عدد الخريجين في هذا الحفل بلغ 18 ألف طالب من مختلف التخصصات والدرجات العلمية في الجامعة وفروعها منهم 1132 من خريجي الدراسات العليا .

أول مايشغل تفكير هؤلاء الخريجين وغيرهم من الخريجين من مختلف مناطق المملكة ومن مختلف الجهات التعليمية أثناء لحظات التخرج أو حتى قبلها هو فرصة العمل التي سيحصلون عليها بعد تخرجهم ، وأين ستكون هل هي في القطاع الحكومي أم في القطاع الخاص ؟ هل ستكون في نفس المدينة التي يعيش فيها الخريج أم في مدينة أخرى ؟ هل سيكون في التخصص الذي درس فيه الخريج أم في مجال آخر بعيداً عن تخصصه ؟ هل سيكون دخلها مجزياً أم ستكون ذات دخل محدود ؟

خلال افتتاح اللقاء التعريفي الخاص ببرنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية والذي تم الأسبوع الماضي بمركز الملك سلمان للمؤتمرات في معهد الإدارة بالرياض أوضح معالي وزير الخدمة المدنية أنه قبل سنة تقريباً أعلنت الغرفة التجارية والصناعية في الرياض والغرفة التجارية والصناعية بجدة عن 1500 وظيفة أغلبها لاتتطلب خبرات وكان معظم الرواتب المعروضة تقارب 15 ألف ريال ولكن لم يتقدم لتلك الوظائف إلا نسبة 51% والسبب هو الميول للعمل في القطاع الحكومي في حين إن القطاع الخاص متعطش لتعيين الكفاءات .

الدولة لم يعد بإمكانها استيعاب المزيد من فرص العمل وهذا أمر يجب أن يستوعبه الطلاب ، وقد عمدت الدولة خلال السنوات الماضية إلى تقديم العديد من الحوافز للقطاع الخاص لتوفير فرص عمل للسعوديين وذلك من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية ، كما حرصت على تطوير نظام العمل والعمال وتعديل الكثير من المواد الموجودة فيه لدعم العمل في القطاع الخاص وهناك الكثير من الجهود التي تبذل في هذا المجال ولكن مع ذلك فقد صرح وزير الخدمة المدنية في لقائه أن 190 ألف موظف في القطاع الخاص يرغبون في العمل في القطاع الحكومي.

منذ عشرات السنين ونحن نعمل على تشجيع الشباب للعمل في القطاع الخاص غير أن النجاح في هذه المهمة لايزال محدوداً ، والنظرة للعمل في القطاع الخاص بالنسبة للخريجين لاتزال مثار خلاف وعدم طمأنينة بل وفي بعض الأحيان هي محل شك وضعف في الثقة بين الطرفين سواء بالنسبة للموظف أو لصاحب العمل وهذا الأمر وخصوصاً في الفترة الحالية يتطلب جهوداً حقيقية وعملية مصحوبة بمعايير قياس محددة بحيث يتم إنجاز هذه المهمة خلال عدد محدد من السنين.

* نقلا عن "المدينة"