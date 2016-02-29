السعودية تؤكد حرصها على استقرار أسواق النفط

أكد مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، في الجلسة التي عقدها اليوم الاثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض، سعي المملكة إلى تحقيق الاستقرار في أسواق النفط، مشيراً إلى أنها ستتواصل بشكل دائم مع جميع المنتجين الرئيسيين في محاولة للحد من التقلبات.

وأوضح وزير الشؤون الاجتماعية وزير الثقافة والإعلام بالنيابة، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية أن المملكة ترحب بأي عمل تعاوني، وأنها ستظل ملتزمة بتلبية جزء كبير من الطلب العالمي على الطاقة على أسس تجارية بحتة.

وجدد المجلس استنكار المملكة وإدانتها الشديدين للتفجيرات والهجمات الإرهابية التي وقعت في جمهوريات الكاميرون والصومال وأفغانستان، معرباً عن تعازي المملكة لأسر الضحايا ولحكومات وشعوب الصومال وأفغانستان والكاميرون.

فيما نوّه المجلس بتدشين ولي العهد للوحة الإلكترونية الخاصة بشهداء الواجب التي تحمل عنوان "وفاء لرجال قدموا حياتهم فداء لوطنهم"، وتأكيد أن الوطن لن ينسى أبناءه الذين استشهدوا دفاعاً عنه وعن مكتسباته.

كما أكد المجلس حرص وزارة الداخلية على تسريع واستكمال التحول للخدمات الإلكترونية للانتقال لمرحلة جديدة يتم من خلالها تقديم خدمات الوزارة من خلال منظومة "أبشر"، وإطلاق تطبيق "كلنا أمن" على الهواتف المحمولة الذي يهدف لجعل المواطن والمقيم جزءاً من منظومة أمنية تقنية تفاعلية تبدأ به وتنتهي إليه.