السعودية تدين الإرهاب بالكاميرون والصومال وأفغانستان

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان جلسة مجلس الوزراء اليوم الاثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض.

وجدد مجلس الوزراء استنكار المملكة وإدانتها الشديدين للتفجيرات والهجمات الإرهابية التي وقعت في جمهوريات الكاميرون والصومال وأفغانستان، معرباً عن تعازي المملكة لأسر الضحايا ولحكومات وشعوب الصومال وأفغانستان والكاميرون، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

وتطرق مجلس الوزراء إلى مداولات أسبوع كامبريدج لأبحاث الطاقة في مدينة هيوستن عن السوق البترولية الدولية، وجدد التأكيد في هذا السياق سعي المملكة إلى تحقيق الاستقرار في أسواق النفط، وأنها ستتواصل بشكل دائم مع جميع المنتجين الرئيسيين في محاولة للحد من التقلبات.

كما أكد ترحيب المملكة بأي عمل تعاوني، وأنها ستظل ملتزمة بتلبية جزء كبير من الطلب العالمي على الطاقة على أسس تجارية بحتة، وأنها تستثمر مبالغ طائلة للاحتفاظ بطاقتها الاحتياطية الحيوية للمساعدة في تلبية الطلب الإضافي أو التعاطي مع انقطاع الإمدادات العالمية إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

من ناحية أخرى، بحث ولي العهد الأمير محمد بن نايف مع سفير جمهورية تونس لدى المملكة لطفي بن قايد، عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين المملكة وتونس.

جاء ذلك خلال استقبال ولي العهد للسفير التونسي في مكتبه بديوان وزارة الداخلية اليوم.