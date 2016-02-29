السعودية.. لجنة وزارية مشتركة لحل مشاكل الاستقدام

كشفت وزارة الخارجية عن تشكيل لجنة ثلاثية مع كل من وزارتي الداخلية والعمل للتعامل مع مشكلات استقدام العمالة المنزلية، والحد من الضرر الذي يقع على المواطن جراء النصب والاحتيال للحصول على تأشيرات العمالة وتسهيل إجراءات الاستقدام.

وفي هذا السياق، قال رئيس الإدارة الإعلامية بوزارة الخارجية، السفير أسامة نقلي، لصحيفة عكاظ، إن "تشكيل اللجنة جاء على خلفية تلقي الوزارة شكاوى من المواطنين بعد تعرضهم للاحتيال من قبل سماسرة التأشيرات، سواء السعوديين أو الأجانب، إذ تتلقى الوزارة شكاوى عدة شهرياً، تتم إحالتها لوزارة العمل للتعامل معها وفق الأنظمة والتعليمات".