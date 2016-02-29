عسيري: مستعدون لقصف داعش من قاعدة إنجيرليك التركية

قال المستشار العسكري لوزير الدفاع السعودي، العميد الركن أحمد عسيري، إن وزراء دفاع التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم "داعش" بحثوا إمكانية التوغل بريا في سوريا قبل نحو أسبوعين لكنهم لم يتخذوا قرارا حتى الآن. وأوضح أن المملكة مستعدة لقصف داعش من قاعدة إنجيرليك في تركيا.

وقال العميد عسيري في حديث لوكالة رويترز الاثنين: "لقد نوقش الأمر قبل نحو أسبوعين في بروكسل على المستوى السياسي، لكن لم تتم مناقشته كمهمة عسكرية". وأضاف: "بمجرد تنظيم هذا واتخاذ قرار بشأن عدد القوات وكيف سيتم إرسالها وإلى أين سيتم إرسالها.. سنشارك". وتابع: "ينبغي أن ندرس الأمر على المستوى العسكري بشكل مستفيض مع الخبراء العسكريين لضمان أن تكون لدينا خطة".

وأضاف أن المملكة مستعدة الآن لقصف تنظيم "داعش" من قاعدة إنجيرليك الجوية في جنوب تركيا حيث وصلت أربع مقاتلات سعودية الأسبوع الماضي، موضحاً أن المقاتلات لم تشارك حتى الآن في أي هجمات.