للمرة الأولى.. إسفلت "أحمر" في شوارع الدمام

كشفت أمانة المنطقة الشرقية للمرة الأولى على مستوى المنطقة، عن البدء باستخدام الإسفلت الأحمر في مدينة الدمام، مؤكدة أن استخدام هذا النوع من الإسفلت يتم بشكل تجريبي وسيتم التطبيق بشكل أوسع في حال نجاح التجربة، وذلك بحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأوضح المتحدث الإعلامي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان أنه تم تطبيق استخدام الإسفلت الأحمر في شارع الملك عبدالعزيز على سبيل التجربة، لافتاً إلى أنها تأتي ضمن برنامج لتمييز بعض الشوارع الرئيسية والتقاطعات في حاضرة الدمام باللون الأحمر، مشيراً إلى أن هذا النوع من الإسفلت معمول به في عدد من دول العالم، ويتم استخدامه لتمييز بعض الشوارع الرئيسية وبخاصة التي تقع عليها منشآت مهمة.

وأشار إلى أن المادة الحمراء المستخدمة عبارة عن صبغة تضاف إلى مادة الإسفلت وهي خطوة أولى لتطبيقها على عدد من الشوارع في المنطقة خلال الفترة المقبلة، مبيناً أن الأمانة تسعى إلى تمييز بعض التقاطعات الرئيسية والشوارع مثل طريق الملك فهد والملك عبدالله وشارع الملك سلمان وغيرها من الشوارع الرئيسية.

ولفت إلى أنه يتم حالياً قياس مدى نجاح هذه التجربة، من خلال مدى تأثر طبقة الإسفلت بالعوامل الجوية، ومدى تحملها لدرجات الحرارة العالية والرطوبة، مبينا أنه في حال نجاحها سيتم تعميمها وتطبيقها على بعض الشوارع الرئيسة والتقاطعات المهمة في حاضرة الدمام.