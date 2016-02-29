نصف مليون ريال لـ 35 سائقا مثاليا في الشرقية

حصد 35 سائقا مثاليا في المنطقة الشرقية صباح اليوم أكثر من نصف مليون ريال بعد عدم مخالفتهم للأنظمة المرورية خلال 3 سنوات ماضية، حيث قام بتسليم الجوائز الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية.

وشهدت الجائزة تفاعلاً مع الحملة التي استمرت قرابة 8 أشهر عبر عدة محاور ركزت على التوعية والتثقيف وأهمية الالتزام بقواعد السلامة المرورية، حيث بلغ عدد المتنافسين أكثر من 5 آلاف مواطن ومقيم.

وأشار المهندس سلطان الزهراني أمين عام لجنة السلامة المرورية إلى أنّ "جائزة السائق المثالي" التي تنظمها لجنة السلامة المرورية بالمنطقة الشرقية بالتعاون مع مرور المنطقة والجمعية السعودية للسلامة المرورية، تأتي لإيجاد تفاعل حقيقي بين مختلف شرائح المجتمع بأهميّة إدراك مخاطر الحوادث المرورية.

وأوضح الزهراني أنّ الجائزة أتاحت الفرصة لكافة الجهات للمساهمة إلى إبراز السائقين الذين لا توجد عليهم مخالفات لثلاث السنوات الماضية، مما يزيد أهمية السلامة المرورية، كما أسهمت في إبراز الجهود المبذولة من قبل المؤسسات الأهلية والقطاع الخاص والأفراد في الحد من الحوادث المرورية.

وبلغ عدد الفائزين بأفرع الجائزة 32 فائزاً، حيث اعتمدت اللجنة التنفيذية للجائزة الفائزين وهم 10 فائزين في فرع الرخصة الخاصة من 18-30 سنة، و10 فائزين في فرع الرخصة الخاصة من 31-40 سنة، و10 فائزين في فرع الرخصة الخاصة فوق 41 سنة، فيما فاز سائق واحد في فرع النقل الخفيف والمتوسط، وفاز بالمركز الثاني في فرع النقل الثقيل سائق واحد، بينما حجبت الجائزة الأولى، وقد رصد لهذه لجائزة السائق المثالي مبلغ 500 ألف ريال للفائزين، فيما فازت كذلك ثلاث جهات حكومية وخاصة بأفرع للجائزة.