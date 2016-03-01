السعودية.. ضبط إثيوبي يروج المخدرات في تنومة

أطاح رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة تنومة، بمساندة أمنية من شرطة المحافظة، بأحد مروجي الحشيش والخمور، إثيوبي الجنسية، اليوم الثلاثاء.

وأوضحت شرطة المحافظة أن المروج اتخذ من إحدى ملاعب الكرة والجبل الواقع بطريق الأربوعة مركزاً للتوزيع، حيث ضبط بحوزته كمية من الخمور والحبوب والحشيش المخدر وسلاح ناري وعدد كبير من أجهزة الجوال والشواحن والبطاريات والأسلحة البيضاء.

يذكر أن المهرب حاول مقاومة رجال الأمن بسلاحه، وانتهت العملية بالقبض على المروج، دون وقوع إصابات، ولا تزال التحقيقات جارية مع المهرب.