السعودية.. كويتي روّض "لبؤة" فقتلته

تعرض شاب كويتي لهجوم لبؤة كانت برفقته هو وصاحبه بمدينة حفر الباطن شرقي السعودية حيث قامت اللبؤة بالجهوم على الشاب ما عرّض الشاب لإصابات بالغة، ما دفع صديقه، على الفور، إلى تسديد طعنات متتالية للبؤة بغية إنقاذ صاحبه من أنيابها، لكنه فارق الحياة، قبل أن يتمكن صديقه من قتلها.

هذا وقد أوضح ناطق شرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الراقطي لـ"العربية.نت" أنه في تمام الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الثلاثاء تبلغت شرطة محافظة حفر الباطن من مستشفى الملك خالد بالمحافظة عن وفاة مواطن خليجي عشريني بعد تعرضه لجروح غائرة بالرقبة والفخذ.

وتشير التحقيقات الأولية إلى تعرضه للنهش من حيوان "اللبؤة" أثناء قيامه بمحاولة ترويضها باستراحة خاصة يستقلها المتوفى لتربية الحيوانات المفترسة، وباشرت الجهة المختصة بالشرطة اتخاذ الإجراءات اللازمة في الحادثة والتحقيق فيها.