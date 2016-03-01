بالصور.. مناورات "رعد الشمال" في السعودية

نشرت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الثلاثاء، صوراً لمناورات "رعد الشمال"، التي تشارك فيها جيوش 20 دولة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية اليوم أن مناورات "رعد الشمال" تعد أحد أكبر التمارين العسكرية في العالم، من حيث عدد القوات المشاركة واتساع منطقة المناورات.

ولفتت إلى أن المناورات "تركز على تدريب القوات على كيفية التعامل مع القوات غير النظامية والجماعات الإرهابية، وفي نفس الوقت تدريب القوات على التحول من نمط العمليات التقليدية إلى ما تسمى العمليات منخفضة الشدة، كما يركز التمرين على تدريب القوات على العمل على عدة أنساق متباعدة الزمان والمكان".

