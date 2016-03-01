خادمة إفريقية تقتل كفيلتها بالسكين في الخفجي

طعنت خادمة إفريقية كفيلتها المسنة حتى قتلتها في منزلها بمحافظة الخفجي وقامت الخادمة بالهرب لتقبض عليها الشرطة في وقت قياسي.

من جهته قال المتحدث الرسمي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي إنه عند الساعة الرابعة من مساء (الثلاثاء) تبلغت شرطة محافظة الخفجي من عمليات الدفاع المدني عن مباشرة فرقة مختصة فتح باب منزل مواطن تقيم به والدته المسنة رفق عاملتها المنزلية، وذلك بعد بلاغ المواطن لعدم استجابة والدته وعاملتها لفتح الباب.

وعند دخول المختصين للمنزل والتحقق من الوضع وجدت المواطنة المسنة وقد فارقت الحياة جراء تعرضها لعدة طعنات بالجسد، فيما لم يعثر على عاملتها المنزلية داخل المنزل.

وعلى الفور من تلقي البلاغ تم تمرير معلومات وأوصاف العاملة المنزلية الهاربة للعاملين بالميدان ومسح الحي بشكل مكثف إلى أن تم العثور عليها وضبطها في حالة ارتباك مختبئه بأحد المواقع القريبة.

وباشر المختصون بالشرطة إجراءات الضبط الجنائي للجريمة والتحقيق فيها، وقد أقرت العاملة الإفريقية الجنسية بإقدامها على قتل كفيلتها بعد طعنها عدة طعنات، إثر خلاف نشب فيما بينهما، وتم إيقافها تمهيدا لإحالتها وملف القضية لهيئة التحقيق والادعاء العام.