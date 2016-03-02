بأمر الملك سلمان: طائرة خاصة لنقل القرني إلى السعودية

أمر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، بنقل الشيخ عائض القرني عبر طائرة خاصة من الفلبين إلى السعودية، وذلك وفق ما أعلن الشيخ عبدالله بن مجدوع آل مجدوع القرني، وكيل إمارة منطقة الرياض.

وأوضح آل مجدوع لـ"العربية.نت" أن الملك سلمان أجرى اتصالاً هاتفياً معه للاطمئنان على صحة الشيخ القرني، وللتعرف أكثر حول ما تعرض له من محاولة اغتيال في الفلبين.

وقد قدم ابن مجدوع باسمه ونيابة عن أسرة (آل مجدوع) وقبائلهم في محافظة بلقرن ومناطق المملكة، الشكر للملك سلمان على ما قدمه من لفتة إنسانية تدل على حرصه على الاهتمام بكافة مواطني المملكة.

وفي أول تغريدة له بعد محاولة اغتياله، كتب الشيخ السعودي عائض القرني، صباح الأربعاء، على حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلاً "أبشركم أني طيب وبخير والحمدلله".

وبعدها بساعة كتب تغريدة أخرى "قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. إخوتي وأحبابي لكم سلامي وتحياتي، شكراً لكم على السؤال والدعاء غفر الله لي ولكم".