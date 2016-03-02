تشخيص الحال الإرهابية

المملكة بوصفها كياناً موحداً، تعد بلداً ناشئاً مقارنة بالحواضر العربية الأخرى الممتدة من المحيط إلى الخليج، ذات العمق التاريخي الضارب الجذور، فالفرق بين السعودية وبينها قرونٌ عدة، ولم يمكنها ذلك من تكوين خصوصية تعليمية أو ثقافية.

وعلی رغم تأكيد خصوصيتها الإسلامية، باعتبارها حاضنة للحرمين الشريفين، إلا أن ذلك لم يكن كافياً لبناء الدولة، فغدت حاجتها إلى الاستعانة بخبرات السابقين لها في هذا المضمار مثل مصر والشام ضرورةً، وذلك بعدما انتقل المجتمع السعودي من كونه مجتمعا قروياً وريفياً إلى مجتمع ينفتح علی المدينة، وانتقل معه التعليم من «الكتاتيب» في المساجد إلی المدارس النظامية، فجاءت المقررات منغمسةً تماماً بالقيم الدينية، التي لم تخلُ أدبيّاتها من تحريض دائمٍ ومستمر علی «الجهاد».

بعد ذلك، كما علمنا، تسلّم «الإخوان» التعليم، فسارعوا إلى غرس تعاليم حسن البنّا في عقول الطلاب، وأسسوا لمدرستهم في السعودية، التي بدأت «في الخفاء» تعزز قيم «الخلافة الإسلامية»، وتضرب بالقيم الوطنية عَرْضَ الحائط، وتزهّدهم في قياداتهم ووطنهم، وصدّقَهم المجتمع السعودي المحافظ التلقائي الفطري البسيط، الذي لا تتجاوز تجربته في الحياة تجربة فلاحيةً رَيعيّة، لا تبتعد كثيراً في تقويمها للأشياء عن المسلمات المطلقة، والدين عندها مقدَّم، وأي داعٍ إليه يكاد أن يحظى بالقداسة.

ولأن المجتمع لم ينفتح على تجارب الأمم الأخرى في التربية والسلوك، آثر ترك الأشياء علی عواهنها، من دون سؤال عن مضامينها، ما دامت ملتصقةً بالدين، ولذلك تُرك الأبناء لكل التحولات التي تَعصف بهم، من دون تدخل مباشر، ماداموا برفقة «شبّان صالحين»، وأصبح «الشبيبة» جاهزين نفسياً وروحياً لكل ما يأمر به القادة «الإخوانيون» الجدد، الذين تشبعوا بالمدرسة الحركية الإخوانية والتعاليم الجهادية السلفية المدرسية، وبها انطلقوا يقودون المسيرة بكل حنكة واقتدار، حتى استولوا علی عقول الشبّان، وحركوهم تالياً وفق إرادتهم تجاه «القاعدة».

استحكمت حلقاتُ العقل، ورُبطت برسَن ممسوكٍ بأيدي الموجهين لهم عن بُعد، ويستطيعون الوصول إليهم عبر منافذ سرية عدة، ما داموا وُضعوا في حيز واحد يقوي بعضَهم بِبعض، وكان هذا مؤثراً رئيساً في بناء ثقافة المجتمع، في «اتجاه حزبي خفي»، فتداخل «التعليم» مع اتجاهات المعلمين، وأثّر مباشرةً على وعي الشبّان، فكنس معه كل الظواهر التي كانت الثقافة التبست بها إبّان الخمسينات الميلادية، وكان مصيرها الوأد السريع بشتى الطرق.

وجاء الخلاص المبرم مما كان يُرى أنه لوثة يجب استئصالها واستئصال كل تبعاتها، ليعزز مبادئ وقيم الإسلام لدی الشبّان، واللاعبون الأساسيون هم «الإخوان»، وكأنما سُلّم إليهم «الخيط والمِخْيَطُ» كما يقال، بلا منازع، فناضلت حركة «الإخوان» من أجل بقائها، مستبدةً بتوجهات الشباب، محيّدةً «الثقافة» وسيرورتها، لتجعلها تصب في اتجاهاتها، ثم حوربت الحداثة - أعني حداثة الثمانينات - بضراوة، حتى أسقطت بـ«ضربة قاضية»، لتخلوَ الساحة برُمّتها لـ«الإخوان»، ليديروا دفة الثقافة والفنون كيفما يشاؤون من مسارح المدارس، وفُرّغت عقول الشبّان من كل شيء سوی «الدين»، واستُثمرت التعاليم السلفية الجهادية، بإدارة إخوانية كاملة «مستنسخة» من أنظمتها ومبادئها الحركية.

لذلك، ومن أجل تحقيق الأمل المنشود في تأسيس دولة الخلافة، أصبح «الإخوان» علی مرمیً قريب من استهداف «القاعدة» لهم، وهذا ما حدث عملياً، فانساق الشبّان زرافاتٍ ووحداناً إلى دعوات «القاعدة»، بعدما لاقتْ هوىً لديهم، وبعد كل هذا التأسيس المتين الذي انتهى باستلاب عقولهم، وتأجيج أرواحهم للجهاد الذي استبد بهم، وبعد أن أُغلقت أمامهم منافذ العودة إلى حياة السلم والاستقرار، وظلوا منساقين تماماً إلى غواية لأي دعوة تحمل لواء «دولة الخلافة»، عندئذ آمنوا إيماناً مطلقاً بكل ما يتفوّه به «قادتُهم»، وهذا ما جعلهم يكفرون بالدولة السعودية، ويصمونها زوراً بأنها متواطئة مع الغرب جملة وتفصيلاً، فباتت أدنى موعظةٍ تبذل لهم بالعودة إلى الصواب في نظرهم ضرباً من السذاجة، خصوصاً إذا جاءت من علماء يصمونهم بأنهم «علماء السلاطين المداهنون» واعتبروهم من مضللي الأمة الإسلامية، التي تتطلع إلى ذلك اليوم الذي لا يجد الإرهابيّ نفسَه فيه سوى «مصلح جهادي»، ووضعوا في حسبانهم أنهم سيواجهون ألوان الرفض والمجابهة، ووطدوها على تحمّل ما سيأتي، وكلّما أمعن المجتمع في الضغط عليهم فإن وهمهم يؤكد لهم عمق رسالتهم، وأنهم على الحق.

لو قرأنا في أسفارهم - أعني الكتب التي نهل «الإخوان» منها تعاليمهم - ككتب سيد قطب وفتحي يكن وغيرهم، لفهمنا عمق نفسياتهم المتجهة بكل الأحوال إلى العُنف، وأن استعدادهم للموت أقربُ من قبولهم للحياة، التي يظهر لهم في كل شيء منها أنهم هم «المختصون بالله، العارفون به»، وما أجسادهم سوى مادة تحجزهم عن الوصول إلى الجنة ونعيمها و«الحور العين»، لذلك أصبحوا لا يقابلون الناصحين إلا بآذان صمّاء، ولا يثير فيهم المشفقون عليهم سوى التهكم والسخرية.

اليوم، لم يعد ثمة طريق للخلاص من هذه اللوثة المستبدة سوى توجيه الإعلام إلى فضاءات التنوير الرحبة، وتصميم مناهج «التعليم» وفق رؤى حضارية لا تتداخل معها استقطابات دينية، إخوانية كانت أم سلفية، ليظل التعليم مستقلاً ومختلفاً في رؤيته للعالم والحياة، كي يستطيع أن يبني ويؤسس حضارة محترمة بين أممٍ تسابقنا، وأمم سبَقتنا عملياً، فبنغلاديش، التي تغذ السير في تطوير نظم التعليم لديها، قد تتجاوزنا ذات يوم! وعِوَضاً عن استقدام الأيدي العاملة منها، فإننا سنستورد منها المنتجات الصناعية، لأننا لا نزال نتصارع على «مفاهيم ناقصة»، وتجارب تطبيقية غير ناضجة للتشريعات، حتى بتنا في خلاف مستبدّ حول قيمة الإنسان وقِيَمه، من خلال تقسيمات طائفية وعرقية وجنسية، إنه لَشيءٌ مُخجل.

* نقلا عن "الحياة"