القرني بأول تغريدة بعد محاولة اغتياله: أبشركم أني طيب

في أول تغريدة له كتب الشيخ السعودي عائض القرني، صباح اليوم الأربعاء، على حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلاً "أبشركم أني طيب وبخير والحمدلله".

وبعدها بساعة كتب تغريدة أخرى "قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. إخوتي وأحبابي لكم سلامي وتحياتي، شكراً لكم على السؤال والدعاء غفر الله لي ولكم".

وكان الشيخ السعودي، عائض القرني، أصيب الثلاثاء، مع عدد من مرافقيه في عملية إطلاق نار، وذلك بعد فراغه من محاضرة ألقاها في مدينة زامبوانغا الفلبينية.

من جانبها، أوضحت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى الفلبين في بيان نشرته "واس"، أن الشيخ الدكتور عائض بن عبدالله القرني تعرض لطلق ناري خلال وجوده في مدينة زامبوانغا في جمهورية الفلبين التي تبعد عن العاصمة مانيلا ساعة ونصفا بالطائرة، وذلك أثناء وجوده بالسيارة المقلة له ومرافقيه بعد الانتهاء من إلقاء محاضرة في المدينة، حيث تسلل أحد الجناة بالقرب من السيارة التي يستقلها وأطلق عليه عدة طلقات، ما تسبب في إصابته في ذراعه، وتم على الفور نقله إلى أحد المستشفيات في مدينة زامبوانغا.

وجاء في البيان الصادر عن السفارة أن الدكتور عائض القرني كان في زيارة لجمهورية الفلبين بناء على دعوة شخصية من إحدى الجمعيات الدينية في مدينة زامبوانغا.

وأضاف أن السفارة قامت على الفور بالتنسيق مع الجهات المختصة في الفلبين بمباشرة الحادث، كما قامت بإرسال طائرة خاصة لنقل القرني ومرافقيه إلى العاصمة مانيلا لاستكمال الفحوص الطبية.