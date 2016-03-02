شاهد.. لحظة محاولة اغتيال عائض القرني بالفلبين

شكلت محاولة اغتيال الشيخ السعودي عائض القرني صدمة للكثيرين في داخل المملكة وخارجها، إلا أن اللقطات التالية التي تعرضها "العربية" ربما تكون مفاجأة من حيث السيناريو الذي ظهرت به.

فبعد انتهاء الشيخ القرني من محاضرته التي ألقاها في مدينة زانبوانغا الفلبينية بحضور رجال دين وجمع غفير من الجماهير، توجه بسيارته مغادرا لكنه اضطر للتوقف استجابة لطلبات محبيه لالتقاط صور "السيلفي" والحديث معهم ليفاجئهم شخص مسلح خرج من بين الحضور، وأخذ يطلق النار على الشيخ مباشرة ومن مسافة قريبة جدا، ثم استدار ليكمل إطلاق النار من الجهة الأخرى قبل أن يتمكن رجال الأمن المصاحبين للشيخ من قتل المتورط واعتقال مرافقيه.

واللقطات التي تعرضها "العربية" لأول مرة في المنطقة، ضمن هذا التقرير، حصلت عليها من قناة "منساهي" الإسلامية الوحيدة الناطقة باللغة العربية في الفلبين.

وتعد زامبوانغا من أكبر مدن جنوب الفلبين، ويعيش في المدينة خليط من المسيحيين والمسلمين.