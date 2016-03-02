وفاة طيار سعودي قبل هبوط الطائرة في الرياض

أعلنت الخطوط الجوية السعودية أن الطيار وليد بن محمد المحمد توفي مساء أمس الثلاثاء إثر تعرضه لأزمة قلبية قبل هبوط الرحلة رقم 1734 بمطار الملك خالد الدولي بالرياض قادمة من مطار بيشة، إحدى مدن منطقة عسير في جنوب غرب السعودية.

وأشاد مدير الخطوط الجوية السعودية بالأداء المهني لمساعد الطيار رامي بن غازي الذي تولى قيادة الطائرة، وأعلن حالة الطوارئ المتعارف عليها عالميا في مثل هذه الحالات، وطلب سيارة الإسعاف والطاقم الطبي لاستقبال الطائرة فور هبوطها وقبل توجهها للبوابة المخصصة.

وقد هبطت الطائرة بسلام، وفور هبوطها صعد إليها الطاقم الطبي الذي أعلن وفاة الطيار.

وأفاد بيان الخطوط الجوية السعودية أن الطائرة والضيوف لم يكونوا في أي لحظة من لحظات الرحلة عرضة لأي خطر من خلال تطبيق إجراءات السلامة على أعلى مستوى، فمساعد الطيار مؤهل لقيادة الطائرة إقلاعا وهبوطا، ومدرب على التعامل مع حالات الطوارئ، وهو ما قام مساعد الطيار رامي بتطبيقه بدقة متناهية وبكل مهنية دون أن يشعر الضيوف المسافرون بالأمر حتى لحظة هبوط الطائرة وتوقفها.

وتقدم مدير عام الخطوط السعودية المهندس صالح بن ناصر الجاسر بالعزاء لأسرة الطيار وزملائه وجميع منسوبي الخطوط الجوية السعودية.