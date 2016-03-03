بعد العملية.. عائض القرني يطمئن محبيه برسالة مصورة

وجه الداعية السعودي الشيخ عائض القرني رسالة مصورة إلى محبيه ومريديه في العالم العربي والإسلامي من أحد مستشفيات مانيلا عاصمة دولة الفلبين، يبشرهم بأنه بصحة وعافية بعد تعرضه لحادث إطلاق نار من قبل بعض الأشخاص مساء أول أمس.

وشكر القرني خادم الحرمين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، على اتصالاته المستمرة به وتوجيهاته بالعناية به ومتابعة حالته، كما شكر وزارة الخارجية والسفارة السعودية بالفلبين على اهتمامهما الكبير به.

وكان خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمر بنقل الشيخ عائض القرني عبر طائرة خاصة من الفلبين إلى السعودية.