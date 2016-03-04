السعودية.. قصف أهداف تابعة للحوثيين في الحرث

أحبطت القوات السعودية المشتركة محاولة تسلل مجموعات مسلحة إلى منطقة الحرث، بحسب مراسل العربية الذي أوضح أن القوات السعودية المشتركة استهدفت براجمات الصواريخ والمدفعية أهدافاً تابعة لميليشيات الحوثي وتم تعطيلها في الحال.

يذكر أن القوات السعودية المشتركة نفذت، في فبراير، عمليات نوعية مكثفة في مناطق محدودة على الشريط الحدودي قبالة منطقة جازان، وفق مراسل "العربية" على الحدود.

واستهدفت العمليات، التي شاركت فيها مروحيات الأباتشي جواً والمدفعية براً، فضلاً عن قوات برية عناصر ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح بعد محاولة حثيثة فاشلة للتسلل إلى المنطقة المحظورة.

كما أفاد المراسل أن عناصر الميليشيات بادروا بإطلاق قذائف الهاون والكاتيوشا على مناطق في محافظتي الطوال والحرث الحدوديتين.

من جهتها، أكدت مصادر عسكرية لـ"العربية" أن مواقع الميليشيات ومجاميعهم دكت في القصف الدقيق والضربات التي وجهتها القوات السعودية المشتركة.