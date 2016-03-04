بالصور.. تعرف على 80 أسرة منتجة في القصب

تميزت 80 أسرة منتجة اليوم الجمعة بعرض إبداعاتها من المنتجات اليدوية والأعمال الحرفية في مهرجان الأسر المنتجة السادس بمدينة القصب.

وجمعت هذه الأسر صناعات مختلفة من عطور وسلال وسفر الطعام من السعف والخوص وخياطة الملابس وتطريزها والرسم عليها إلى جانب التفنن في المأكولات الشعبية والحلويات بطرق تقديم مزجت بين الماضي والحاضر توارثتها الفتيات من خلال الممارسات اليومية والالتحاق بالدورات التدريبية التي يقدمها مركز التنمية النسائية التطوعية التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية بشقراء للنهوض بمستواهن المعيشي ودعم المواهب الشابة والتسويق لها .

وشهد المهرجان الذي افتتحته حرم أمير منطقة الرياض الأميرة نورة بنت محمد بن سعود أمس تحت عنوان "كسبي من عمل يدي"، بتنظيم من لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالقصب في صالة المدرسة الثانوية، حضور عضوات مجلس الشورى الدكتورة هيا المنيع والدكتورة حمدة العنزي وحرم رئيس مجلس لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية الدكتورة مضاوي الشعلان وعدد من الأكاديميات والمهتمات بالعمل الخيري والإنساني.

يذكر أن برنامج الأسر المنتجة يهدف إلى تعزيز أهمية العمل اليدوي والمحافظة على المهارات الحرفية التراثية ودفع عجلة التنمية الاقتصادية للوطن.