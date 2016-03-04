سلم طائرة «بيشة - الرياض» !

تألمت كثيرا وأنا أستمع للتسجيل الصوتي لمساعد قائد طائرة الخطوط السعودية وهو يستجدي «عمليات» شركة الخدمات الأرضية سرعة إحضار سلم الطائرة ليتمكن المسعفون من الصعود إلى الطائرة لمحاولة إنقاذ قائدها الذي تعرض لأزمة قلبية قبيل هبوطها في مطار الرياض قادمة من بيشة !

لقد انتظرت الطائرة بعد هبوطها في المدرج ٢٥ دقيقة قبل أن يصل سلم الطائرة إلى حيث توقفت سيارة الإسعاف وانتظر الفريق الطبي، كان موقفا مشحونا بالحزن على ما تعرض له قائد الطائرة، والألم من عجز الموقف، والغيض من بطء استجابة الخدمات الأرضية، رغم إعلان حالة الطوارئ مبكرا ومعرفة القائمين على الخدمات الأرضية طبيعة الحالة المستعجلة !

وبقدر استغرابي من سوء استجابة الخدمات الأرضية بمطار الملك خالد للحالة الطارئة فإنني استغربت تصريح أحد المسؤولين بأن الطاقم الطبي صعد إلى الطائرة فور هبوطها، فـ٢٥ دقيقة من الانتظار لوصول سلم الطائرة هو أطول من الدهر في حالات الطوارئ الطبية، وما جرى في حقيقة الأمر هو حالة تقصير فاضحة توجب المحاسبة وربما المحاكمة لا «الطمطمة» !

والتسجيل الصوتي لمحادثة مساعد الطيار مع الخدمات الأرضية دليل إدانة للتقصير والإهمال الذي حدث، وإذا لم يحاسب المقصرون في هذه الحادثة فإن خسارتنا ستكون مضاعفة، خسارة روح بشرية غالية، وخسارة روح مسؤولية غائبة!

*نقلاً عن "عكاظ"