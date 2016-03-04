مكافحة المخدرات: "الفكس" خال من الأمفيتامين المخدر

أكدت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات أن منتجات الفكس الموجودة في السعودية خالية من مواد الأمفيتامين المخدرة، مشيرة إلى أنه توجد نسب ضئيلة جداً للاستخدام الطبي.

وقالت عبر صفحتها على "تويتر" إن مادة الأمفيتامين غير مسجلة بالمملكة، ولا توجد في أي مستحضر صيدلاني مسجل فيها، كما تصنف ضمن الجدول الثاني للمواد الخاضعة للرقابة.

وأشارت الأمانة العامة إلى أن أكثر انتشار لمادة الأمفيتامين في المملكة هي مادة الكبتاغون والتي هي "محرمة ومجرمة ويعاقب مهربوها ومروجوها ومتعاطوها بأقصى العقوبات"، موضحة أنه توجد نسبة منها ضئيلة للاستخدام الطبي في حدود ضيقة جداً، مثل مرض فرط الحركة (ADHD)، ولها إجراءات مشددة وضوابط للفسح والصرف.