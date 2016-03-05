أهوازيون يؤيدون موقف السعودية من إيران وحزب الله

نظمت "حركة النضال العربي لتحرير الأحواز" مسيرات احتجاجية للشعوب غير الفارسية في المهجر، تنديدا بما يتعرض له الشعب الأهوازي على يد السلطات الإيرانية من انتهاكات، كان آخرها مظاهرة حاشدة في السويد، بعد مظاهرات مشابهة في كوبنهاغن وفيينا ولاهاي.

ووقف أهوازيون مهجرون وقفة تنديد بممارسات إيران العدائية في المنطقة وفي الأهواز، بهتافات لفضح سياسات النظام الإيراني، يطلبون التعامل مع إيران كدولة راعية للإرهاب ولها أيادٍ كحزب الله.

وهي مظاهرة نظمتها "حركة النضال العربي لتحرير الأحواز" في العاصمة السويدية استوكهولم أمام السفارة الإيرانية .

وأشاد المتظاهرون بخطوات السعودية في مجابهة السياسة الإيرانية القائمة على مبدأ توسيع النفوذ، والتي كان آخرها إدراج دول مجلس التعاون الخليجي لميليشيات حزب الله اللبناني على قائمة المنظمات الإرهابية.

كما نددوا بالانتهاكات التي تمارسها إيران يوميا ضد الشعب العربي الأهوازي من إعدامات واعتقالات شبه يومية وسجن للنشطاء وتهجير قسري.

وهي رسالة لطالما نادى بها الأهوازيون بعد أن سيطرت إيران على أراضيهم منذ أكثر من 90 عاما لم يتوقف سكان المنطقة خلالها عن مطالبهم بالاستقلال.