إنجاز 98% من مشروع درء أخطار السيول في نجران

أنجزت أمانة منطقة نجران 98% من مشروع درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار في المدينة الصناعية الغويلا المرحلة الرابعة بتكلفة 45.225.750 ريالاً.

وأوضح وكيل الأمين للتعمير والمشاريع، المهندس علي بن محمد آل حرفش، أن المشروع يتكون من قناة صندوقية مغلقة بطول 6350 متراً، وعرض 8.56 متر، يبدأ من طريق الملك عبدالعزيز مقابل شركة أرامكو السعودية، مروراً بشارع أبو القيس المعلي المتقاطع مع طريق الملك فهد، ويتجه إلى وادي نجران، حيث تعمل الأمانة على التأكد من تطبيق معايير الجودة في جميع المشروعات التي تنفذها من خلال الجولات الميدانية اليومية بهدف رصد أي ملاحظات، ليتم معالجتها فوراً، إضافة إلى التأكد من التزام المقاول بالمواصفات والمعايير الفنية في المواد المستخدمة في تنفيذ المشروع.

وأبان آل حرفش أن المشروعات ستسهم في احتواء مياه الأمطار والسيول ودرء الأخطار التي قد تنجم عن تدفقها، إلى جانب مواكبة النمو العمراني المستمر، وتوسيع نطاق خدمات شبكة تصريف مياه السيول.