الجبير: على الأسد الرحيل في بداية العملية الانتقالية

أعلن وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، أن رئيس النظام السوري، بشار الأسد، يجب أن يرحل في بداية العملية الانتقالية في سوريا وليس في نهايتها.

وقال الجبير، في تصريحات صحافية خلال زيارة إلى باريس، إن رحيل الأسد سيساهم في تقليص فترة العملية الانتقالية التي تقدرها جهات بـ18 شهراً.

وكان الوزير السعودي قد أجرى لقاءات في باريس مع مسؤولين فرنسيين لبحث الملف السوري.

وشهدت العاصمة الفرنسية أيضاً لقاءات لوزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي، شددت على أهمية إنجاح اتفاق وقف النار الجاري تنفيذه حالياً في سوريا.

أسلحة للجيش السعودي

على صعيد آخر، أعلن الجبير من باريس أن جيش المملكة سيتسلم أسلحة فرنسية تم طلبها في الأصل من أجل لبنان. وقال: "اتخذنا قراراً بأننا سنوقف منح الجيش اللبناني مساعدات عسكرية بثلاثة بلايين دولار، وبدلاً من ذلك سنعيد توجيهها إلى الجيش السعودي". وأضاف: "لذلك سيتم استيفاء العقود، لكن الزبون سيكون الجيش السعودي".

يذكر أن السعودية علقت في فبراير حزمة مساعدات قيمتها ثلاثة مليارات دولار للجيش اللبناني، بانتظار أن تعيد الحكومة اللبنانية النظر بمواقفها تجاه الاجماع العربي، وأن تستقل عن سياسة حزب الله المستأثرة بقراراتها.

