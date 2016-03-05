محاولة تهريب 397 قطعة من الذهب "المشغول" للسعودية

أفشل جمرك مطار الملك فهد الدولي محاولة تهريب كمية من الذهب المشغول بلغت 397 قطعة، عُثر عليها مُخبأة تحت ملابس مسافر بأجزاء متفرقة من جسمه.

من جهته، قال مدير عام الجمرك، يوسف الزاكان، إنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية للركاب تم الاشتباه بالمسافر وإحالته للتفتيش الذاتي، ليتضح أن بحوزته كمية من الذهب مُخبأة تحت ملابسه بعد تثبيتها بشريط لاصق وضاغط طبي في أجزاء متفرقة من جسمه، حيث بلغ مجموع وزن هذه القطع 3,328 كيلوغرام، وفق وكالة الأنباء السعودية، واس.

وأكد الزاكان أن القصد من تهريب الذهب "المشغول" هو التهرب من الرسوم الجمركية المستحقة، إضافة إلى أن نظام مكافحة غسل الأموال ينص على أنه يجب على كل مسافر سواء كان مغادراً أو قادماً إلى المملكة ويحمل برفقته معادن ثمينة بما فيها "الذهب والمجوهرات" أو عملة نقدية تزيد قيمتها على 60.000 ريال سعودي، الإقرار عنها وتعبئة النموذج الخاص بذلك لدى الجمرك، مشدداً على أن عدم الإقرار يُعرض حاملها للمساءلة القانونية.