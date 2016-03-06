المرافق : مطالبة مشروعة !!

من يصدق أن العاصمة المقدسة لا يوجد بها حديقة عامة واحدة يستطيع فيها أبناؤها من شباب وبنات صغاراً و كباراً قضاء أوقات الفراغ بين ذويهم .

لقد كتب العديد من الكتّاب عن عدم وجود أماكن تحتضن الشباب من الجنسين وتقدم لهم نشاطات بسيطة ليمارسوا هواياتهم ويلعبوا حول عوائلهم الذين يقضون معهم تلك الأوقات بدلاً من اللعب في الشوارع الرئيسية الضيقة و ما يمثله ذلك من خطورة كبيرة على أرواحهم وعلى أخلاقهم .ولم يقتصر ذلك على المناطق العشوائية بل إن هناك العديد من المخططات التي تم إعمارها لكن للأسف الشديد فإن المرافق فيها وضعت في أماكن صعبة جبلية أو تم استعمالها لنشاطات تجارية أو لإنشاء مساجد في الحي لعدم وجود مساجد فيه مع أن اعتماد أي مخطط يوجب وجود مساجد ومرافق عامة منها الحدائق و الملاعب والمواقف ولكن لو نظرنا إلى العديد من المخططات فإننا نرى أنها مخططات معتمدة وجميلة على الورق أما على الطبيعة فإنها في واقعها تحولت إلى مخططات عشوائية حيث لا حدائق ولا ملاعب ولا مواقف ،واستعمالات الشوارع تتبدل فتصبح كلها أو معظمها تجارية وارتفاعات المباني على قفا من يشيل ، فلا تمضي سنوات قليلة على تلك المخططات إلا وتصبح محتاجة إلى إعادة تخطيط وتأهيل وتوسعة للشوارع و نزع للملكيات ، وخطوط خدمات وجسور وأنفاق ، وكل هذه المشاريع ستؤثر على المخططات والمناطق المجاورة التي تصبح هي الأخرى محتاجة لإعادة تخطيط وتأهيل وهلمَّ جرا .

وأعود إلى عدم وجود حديقة عامة واحدة في أم القرى و أرجو أن يسمي لي أحد من المسؤولين في الجهات المختصة اسم حديقة عامة واحدة ،أما الملاعب التي ينبغي أن تكون في كل مخطط وحي فهي غير موجودة في معظم الأحياء والمخططات حتى الحديثة منها ولذلك لا عجب أن يستجدي الصغار أصحاب الملاعب أو الأفنية المجاورة لمنازلهم لكي يسمحوا لهم باللعب فيها ، وحتى بالنسبة لما هو مخصص من ملاعب فإن بعض مواقعها على رأس جبل فهل المراد تعليم الأطفال رياضة تسلق الجبال أم المراد أن تتاح لهم فرصة اللهو البدني بالكرة أو غيرها من الألعاب ؟

إن مطالبة المجتمع الكلي بحديقة عامة ولو واحدة و حدائق وملاعب مُصانة ومُهيأة في المخططات والأحياء ، هي مطالبة مشروعة وأساسية وموضوعية ، وليست مطالبة ساعية إلى الرفاهية الزائدة لأن من حق الأطفال أن يلهوا ويلعبو ا في منشأة ترفيهية مجاورة لمساكنهم ، و أن من الممتع أن يتلاقوا في العطل الأسبوعية و الإجازات في حديقة عامة تخدم سكان المدينة المقدسة ، وإن لم تكفهم حديقة عامة واحدة فمن حقهم أن تكون لهم حديقة عامة ثانية وثالثة ، أما الإكتفاء بالجزر الخضراء التي تنشأ على قارعة الشوارع وتحت الجسور فهي للزينة فقط ولا يمكن أن تدخل من ضمن تعداد الحدائق المحسوبة على أية محافظة أو حتى قرية في أي مكان في العالم ، وهذا الأمر لا يختلف عليه اثنان ولذلك كله فإن الحِرمان الذي يعاني منه أطفال أم القرى حيث لا يجدون مكاناً يلعبون فيه إلا إسفلت مواقف السيارات هو حِرمان يُسأل عنه كل من تقلّد المسئولية الخدمية والبلدية في العاصمة المقدسة .

*نقلاً عن "المدينة"