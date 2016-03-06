بأمر الملك سلمان.. برنامج مساعدات إلى سوريا

وقّع المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة مع الأمين العام للاتحاد الدولي للصليب والهلال الأحمر الحاج امادو سي، برنامجاً تنفيذياً مشتركاً مع الاتحاد الدولي للصليب يتم بموجبه تقديم المساعدات للمناطق الأكثر تضرراً في سوريا، وذلك تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأوضح الدكتور الربيعة في تصريح صحافي أنه تنفيذاً لما قضى به الأمر الملكي، فإنه بموجب التوقيع يتم تقديم مساعدات غذائية وطبية لتخفيف معاناة الشعب السوري في المناطق الأكثر احتياجاً، على أن يكون البرنامج على مراحل تبدأ أولها قريباً بعد الانتهاء من جميع الترتيبات الخاصة.