توقعات بهطول أمطار رعدية على الرياض والمنطقة الشرقية

توقّعت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الأحد هطولاً للأمطار الرعدية، تصحب بنشاط في الرياح السطحية على المنطقة الشرقية وأجزاء من وسط المملكة تشمل (الرياض، القصيم والدوادمي) والمحافظات الواقعة بينهما.

كم توقعت الأرصاد سماء غائمة جزئياً مع فرصة لتكون السحب الركامية الرعدية على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-38 كم/ساعة على الجزئين الشمالي والأوسط وجنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-38كم/ساعة.

وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 15- 35كم/ساعة على الخليج العربي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف وحالة البحر متوسط الموج.