شباب يطلقون مبادرة "عيون على جدة" لتنظيف الكورنيش

أطلقت مجموعة من شباب جدة أمس السبت حملة تطوعية بعنوان "عيون على جدة"، تهدف لتنظيف شواطئ جدة الجنوبية وتوعية مرتاديها بضرورة الحفاظ على مظهر عروس البحر الأحمر جميلا.

وعلقت على المبادرة الإعلامية فدوى الطيار في تصريح خاص لـ"أنا أرى" قائلة "اجتمع شباب جدة وخططوا كي يغيروا ثقافة المتنزهين من سكان جدة وزوارها الذين يتركون النفايات خلفهم، أو يقومون بإلقائها في البحر، ما يسبب دمارا للبيئة البحرية، فقد شاركت الفرق في تنظيف الشواطئ بالتنسيق مع جهات المختصة."

وتضيف الطيار: "وسيتم أيضا تنظيف البحر من خلال الغواصين وهذا بهدف تغيير ثقافة المواطن وإيصال رسالة له، وهي أن ابن بلدك ينظف مخلفاتك."

وأكد المهندس هتّان حمودة – كان من ضمن المشاركين - في تصريح لـ"أنا أرى": "عيون على جدة هي حملة تطوعية شبابية، بدأت من شاطئ خليج سلمان بجدة، حيث قمنا بتشكيل فريقين لتنظيف الشاطئ لكن تفاجأنا أن الناس عادت لرمي الأوساخ من جديد، ومن هنا قررنا توسيع الحملة لتنظيف شواطئ جدة الجنوبية".

وحول التركيز على الشاطئ الجنوبي لجدة، يُعلِّق حمودة: "جاء تركيزنا على الشواطئ الجنوبية، لأنها لا تحظي بشعبية الشواطئ الشمالية من ناحية الاهتمام والنظافة، فلا يلقى عليها الضوء، كما يفتقر فيها إلى عمال النظافة باستمرار".

14 فريقا رياضياً

ويشارك في الحملة 14 فريقا رياضيا منهم، فريق المتحدون للدرجات النارية، وفريق كروز للدرجات النارية، وفريق جدة سايكلست للدرجات الهوائية، وفريق دراج الحجاز للدرجات الهوائية، وفريق التحكم بالطائرات عن بعد، وفريق الغربية للطيران الشراعي، وفريق الغواصين، وغيرهم العديد.

وعن كيفية دور الفرق المشاركة يحدثنا حمودة: "هذه الفرق مكونة من شباب جدة وبالتالي بالتأكيد سيكون التركيز منصباً على عروس البحر الأحمر جدة، حيث تكاتف الأهالي من كافة الأعمار ومن بيت لبيت، وقرروا أنهم سيكونون عيون جدة".

ويتابع: "الفرق المشاركة وزعت المهام فيما بينها، فهناك من اهتم بنشر التوعية بين الناس، وهناك من قام بجمع النفايات من الشاطئ، وآخرون اكتفوا بتوزيع المنشورات الإرشادية وغيرها".

وحول خططهم المستقبلية، يضيف حمودة: "خطتنا القادمة هي التركيز على المساجد، والاهتمام بإعادة ترميمها والإبقاء على نظافتها، فنحن نبحث عن الأماكن التي يكتظ بها الناس لنشر أكبر قدر ممكن من التوعية وبطرق تناسب كافة الأعمار".

محمد باضاوي وهو قائد مجموعة "جدة إتي وبحر" وفريق مشجعي نادي الاتحاد يحدثنا عن الحملة في اتصال عبر الهاتف ويقول: "سمعت عن الحملة، وجذبتني الفكرة والرسالة التي تحملها، والذي شجعني على المشاركة هو حب العمل التطوعي، فشاركت كمشرف على مجموعة لتنظيف الشواطئ."

البداية كانت صفحة على "فيسبوك"

ويضيف باضاوي: "حملة عيون على جدة بدأت كصفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" في عام 2014 حيث شارك في بدايتها ما يقارب 150 شخصا، ولم تلقَ الاهتمام الإعلامي أو المجتمعي، وأقيمت حملة أخرى في عام 2015 وهي الأخرى لم تأخذ حقها الكافي، لكن ما يميزها هذه المرة هو تنوع الفرق المشاركة والأنشطة والأساليب المستخدمة في إيصال الفكرة بأسلوب جديد ومختلف، كما أنه تم الترويج لها إلكترونيا في مختلف منصات الإنترنت".

ويختم باضاوي: "على أرض الواقع قمنا بإرشاد الناس باستخدام عدة طرق منها الدرجات الهوائية التي ترفع أعلاما تحمل رسائل توعوية، وصوراً تظهر المكان قبل وبعد تنظيفه".



