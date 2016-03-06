فريق طبي سعودي أميركي يبعث الأمل بنفوس مرضى الزهايمر

أنهى فريق طبي سعودي أميركي مشترك بحثاً عن علاج لمرض الزهايمر ركز على اختبار لقاح مناعي جديد، يسهم في علاج المرض الذي يصيب (37) مليون شخص في العالم.

وركّز البحث الذي قام الوقف العلمي بجامعة الملك عبدالعزيز بدعمه وتمويله بشكل كامل، على تقليص الحبائك الليفية في الأماكن المصابة بالمرض وكذلك استعادة الذاكرة بعد أن تمت تجربة اللقاح المناعي المقترح في وقتٍ سابق، وذلك وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأوضح مساعد المدير التنفيذي للوقف العلمي بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور فؤاد مرداد أن هذا البحث يعدّ واحداً من أهم الأبحاث التي قام الوقف العلمي بدعمها وتمويلها هذا العام، مشيراً إلى أن مشاركة فريقين بحثيين من جامعة الملك عبدالعزيز بجدة وجامعة نيويورك في إنجاز هذا البحث يأتي كتجسيد لفكرة التبادل المعلوماتي العلمي، كما أن ذلك يشكل إضافة في مسائل تتعلق بتطوير البحوث وآلياتها، ويعكس المكانة العلمية التي وصل إليها كثير من الأطباء المتخصصين في السعودية.

من جهته، نوه أستاذ الأمراض العصبية والفسيولوجيا العصبية بكلية الطب بجامعة نيويورك ورئيس الفريق البحثي الدكتور علال بوتجنكوت إلى أن مرض الزهايمر يصيب مخ الإنسان تدريجيًا مع مرور الزمان، وذلك بسبب تراكم اللويحية الشيخوخية، وكذلك الحبائك الليفية العصبية، لافتاً إلى أن اللقاح ستتم تجربته في فئران التجارب المصابة "بالطو" وإذا أظهرت النتائج فعاليته سيمكن ذلك من إعادة التجربة على حيوان حامل للمرض شبيه بالإنسان وبعدها يمكن المرور إلى التجارب السريرية على الإنسان مستقبلاً.