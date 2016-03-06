435 ألف مسافر عبروا جسر الملك فهد خلال أسبوع

شهد جسر الملك فهد الرابط بين السعودية والبحرين عبور 435 ألف شخص خلال في الفترة من 28 فبراير حتى مساء أمس 5 مارس، وشهد الجسر حالة من الازدحام وتعطلا في نظام الجمارك يوم الجمعة مع مطالبات متكررة من المسافرين بتوحيد نقاط الجوازات والبدء في تنفيذ جسر الملك حمد، كي يتم حل مشكلة الازدحام جزئيا.

من جهته قال السفير السعودي لدى مملكة البحرين، الدكتور عبدالله بن عبدالملك آل الشيخ، إنه من المتوقع الانتهاء من دراسات الجدوى لمشروع جسر الملك حمد بين السعودية والبحرين، وبدء تنفيذ برنامج المشروع نهاية العام الجاري.

وجاءت تصريحات آل الشيخ خلال اللقاء الشهري لديوانية سفارة السعودية في المنامة، وجاء الإعلان عن هذا الجسر العام الماضي بتكلفة 5 مليارات دولار، ليكون بذلك ثاني جسر يربط البلدين، بعد جسر الملك فهد الذي أنشئ في عام 1986، ويشكل المنفذ البري الوحيد بين البلدين.