150 شركة تبهج زوار مهرجان ينبع للزهور لـ17 يوماً

رعى الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية في ينبع الدكتور علاء بن عبدالله نصيف، افتتاح المهرجان العاشر للزهور والحدائق، وذلك في حديقة المناسبات في ينبع الصناعية، بحضور عدد من مديري وممثلي الشركات الصناعية والمؤسسات والقطاع الخاص في ينبع.

وأكد نصيف أن المهرجان يوفر متنفساً حقيقياً لسكان المنطقة والزوار من أبناء المملكة، كما يلقي الضوء على النشاطات والبرامج للمساعدة في الترويج لمدينة ينبع الصناعية، موضحاً أن المهرجان يعد هدفا من أهداف تسويق مدينة ينبع الصناعية: "الزوار أصبحوا يجدون المتعة بين التنزه والتسوق في آن واحد كما أن المهرجان بات عادة سنوية ومطلباً لقاطني وزوار مدينة ينبع الصناعية"، والكلام لنصيف.

وتضم أرض المهرجان بوابة الدخول التي صممت بارتفاع 12م، ومرتبطة بجدار بانورامي يحمل تحية إلى جنود المملكة، ويحاكي أهم الإنجازات على الصعيد العسكري.

أما الأجنحة المشاركة والتي بلغت أكثر من 150 شركة ومؤسسة من داخل المملكة وخارجها، فتحوي منتجات في مجال تنسيق وبيع الزهور، وزراعة وتأثيث وصيانة الحدائق المنزلية، وتركيب أنظمة الري الحديثة، والأدوات الزراعية، ومنتجات المشاتل والشركات المتخصصة في مجالات ذات العلاقة بالتشجير ومفروشات الحدائق وأنظمة الري والأسمدة والبذور.

على هامش فعاليات المهرجان، سيتم عرض قرية التدوير التي ستكشف عن أكثر من 500 فكرة تدوير نفذتها إدارة النظافة بالهيئة الملكية في ينبع، خلال الفترة الماضية.

يذكر أن فعاليات المهرجان تستمر لمدة سبعة عشر يوماً، حيث تمت زراعة مئات الآلاف من الزهور والورود بتصاميم رسمت لوحات فنية تبهر الحاضرين.