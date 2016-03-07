السعودية تشدد على اعتبار حزب الله ميليشيات إرهابية

شدد مجلس الوزراء السعودي في جلسته التي عقدها بالرياض، الاثنين، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، على قرار دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اعتبار ميليشيات حزب الله بقادتها وفصائلها والتنظيمات التابعة لها والمنبثقة عنها، منظمة إرهابية، نظراً لاستمرار الأعمال العدائية التي تقوم بها عناصر تلك الميليشيات وما تشكله من انتهاك صارخ لسيادة دول المجلس وأمنها واستقرارها، وممارسات في عدد من الدول العربية تتنافى مع القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية والقوانين الدولية، وتشكل تهديداً للأمن القومي العربي.

محلياً، أقر مجلس الوزراء صرف الرسوم الدراسية لأبناء الموفدين والعاملين والمبتعثين في الخارج الذين صدرت أوامر بعودتهم إلى المملكة لظروفٍ سياسية أو أمنية أو كوارث طبيعية أو صحية في البلدان التي يقيمون بها، ممن تقتضي ظروفهم ومسارهم التعليمي إلحاقهم بمدارس أجنبية أو خاصة داخل المملكة.

ونوه المجلس بأنه سيوقف صرف الرسوم الدراسية فور صدور التوجيهات بزوال الأسباب التي تمنع اصطحاب الموفدين والعاملين والمبتعثين في الخارج لأبنائهم، وذلك دون التأثير على مسارهم التعليمي. وكلف المجلس وزارة التعليم بتوجيه الجهات التابعة لها بتسهيل إلحاق من يرغب بإكمال دراسته في المدارس الحكومية من أبناء الفئات المشار إليها.

في سياق مختلف، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاق في مجال توظيف العمالة المنزلية من جمهورية جيبوتي، وجمهورية النيجر، وقد أُعد مرسومان ملكيان بذلك.