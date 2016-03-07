السعودية.. سبعيني يصطاد النجاح على مقاعد "قياس"

قد يكون المثل القائل "العلم في الصغر كالنقش على الحجر" صحيحاً، لكن في قصة العم "علي" قاعدة أخرى، لبيت شعر كتبه ابن الوردي، ويقول فيه "اطلب العلم ولا تكسلْ فما أبعدَ الخيرَ على أهلِ الكسل". العم علي الذي نشرت قصته صحيفة "عين" الإلكترونية التابعة لوزارة التعليم السعودية، قالت إنه جلس على مقاعد اختبار القدرات (قياس) السبت الماضي لأداء الاختبار وسط نظرات الإعجاب لهذا الإصرار والدهشة من هذا الحرص الذي جعل منه نموذجاً يحتذى.

فرغم السنوات السبعين التي بدت معالمها واضحة على وجه العم علي، إلا أنه لا يزال يدرس في ثانوية أحمد بن حنبل بغامد الزناد، ويهدي أبناءه من الجيل الصاعد نصيحة يراها ثمينة باستثمار العلم، مشيراً إلى أن من فاته قطار التعليم في شبابه يدرك قيمة العلم.

وقال: "من عاصر الأزمنة الماضية التي كانت فيها المدارس شحيحة وفرص العلم قليلة بل تكاد معدومة يدرك حجم ما وفرته حكومتنا الرشيدة اليوم من فرص ثمينة لأبناء هذا الوطن للحصول على العلم واكتساب المعرفة حيث انتشار المدارس في كل مكان، وهذا فضل من الله عز وجل وجهد مقدر لهذه الدولة وحكامها الأوفياء".

العم علي الذي يؤكد أن التقنيات الحديثة التي توفرت اليوم سهلت الحصول على المعلومات أينما كانت أضاف: "هذا الواقع يجعل من واجب الأبناء استغلال وجود هذه المعطيات في تحصيل العلم والمعرفة والاطلاع على كل جديد ومفيد".

العم علي موظف متقاعد من إمارة منطقة الباحة، وله 14 من الأبناء والبنات، ويطمح إلى مواصلة الدراسة الجامعية.