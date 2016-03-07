بالفيديو.. جامعة سعودية تطلق "كليب غنائي" دعماً للوطن

"هذا ولدنا"، هو عنوان كليب غنائي ضمن فعاليات حملة "أمنك أمانك" التي أطلقتها جامعة حائل مؤخراً، لدعم جهود رجال الأمن في القطاعات العسكرية كافة، وتعزيزاً لمكانتهم لدى المواطنين.

بيان الجامعة قال إن الكليب يقدم رسالة وفاء وتقدير لما يقدمونه من أدوار في حماية أمن الوطن والحفاظ على استقراره، وتعكس أهمية مشاركة الفرد في ديمومة الأمن والأمان بالحفاظ على الأنظمة الصادرة من جميع الجهات ذات الاختصاص.

وتحمل كلمات العمل الوطني رسالة من المواطنين والمقيمين، كما تلفت الأبيات فخر السعوديين بأبنائهم الجنود لكل مجدٍ يحقق باسم الوطن. يُذكر أن حملة "أمنك أمانك" شهدت تفاعلًا واسعا من أطياف المجتمع كافة في "تويتر"، وشارك نجوم المجتمع على رأسهم الكابتن السعودي ماجد عبدالله والشاعر فهد عافت والإعلامي خالد مدخلي وكوكبة من النجوم، قدمت من خلالهم الجامعة أهداف الحملة وتأدية رسالتها السامية في نشر الوعي وتعزيز القيم الإيجابية لدى أفراد المجتمع.