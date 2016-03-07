برعاية الملك سلمان.. معرض الرياض للكتاب ينطلق الأربعاء

يرعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز افتتاح معرض الرياض الدولي للكتاب، والذي سيقام على أرض مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض خلال الفترة من "9 -19" من شهر مارس الجاري، وذلك انطلاقاً من حرصه على كل ما من شأنه الرقي بالثقافة والمعرفة بشعار "الكتاب .. ذاكرة لا تشيخ".

وأوضح وكيل وزارة الثقافة والإعلام للإعلام الداخلي والشؤون الثقافية المكلف سعود الحازمي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الاثنين، بحضور السفير اليوناني خورنيز بوليخرونيو، إلى جانب رؤساء اللجان العاملة بالمعرض، وحشد من وسائل الإعلام المختلفة أن وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل الطريفي، سيفتتح المعرض، الأربعاء المقبل، بالنيابة عن الملك سلمان، فيما تحل الجمهورية اليونانية كضيف شرف لهذا العام.

وقال الحازمي: يعد المعرض منبراً للثقافة والمعرفة محلياً وعربياً ويأتي في صلب اهتمامات وزارة الثقافة والإعلام، وفقا لرؤية التحول الوطني الشاملة المقرة من القيادة، بوصفها خارطة طريق يمكن من خلالها تلمس الكثير من الحاجات والأهداف التي تصب في خدمة المواطن والمجتمع بكافة شرائحه.

وأضاف الحازمي: "أولت الوزارة، ممثلة في قياداتها ولجانها، المكان وهويته الثقافية عناية خاصة ومميزة هذا العام، باستحضارها الوسط الرياض التاريخي بأسمائه وصوره ودلالاته التأسيسية العميقة في ذاكرة الوطن".

وفيما يتعلق بجائزة الوزارة للكتاب التي يكرم الفائزون بها في حفل افتتاح المعرض. أكد أنها تسند، للمرة الأولى، إلى لجنة من خارج الوزارة تتولى تحكيم الكتب المتنافسة وإقرار الفائزين دون أي تدخل من الوزارة، حيث يرأسها عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود الدكتور عبدالمحسن العقيلي بعضوية نخبة من المحكمين والمهتمين بالكتابة والثقافة والتأليف.

وكشف سعود الحازمي أن الوزارة لم تغفل حضور شهداء الوطن من خلال معرضي "ريشة الحزم" و"عدسة الحزم"، وفاء لهم وتكريما لذكراهم التي عطرت بدمائها وإخلاصها تراب هذه الأرض.

طيف ثقافي متنوع

من جهته، أشار مدير عام المعرض، سعد المحارب، إلى أن الجانب الثقافي في المعرض تميز هذا العام باستيعابه لتنوع الطيف الثقافي السعودي بدءاً باختياره للأعضاء القائمين على اللجنة الثقافية، وكذلك الفعاليات المقررة والمشاركين فيها والتي تنوعت بين الفنون المسرحية والسينمائية والشعرية.

وقال: "تقديراً لفنانين سعوديين أثروا المشهد الفني بأعمال تحسب للحراك الثقافي السعودي في مجمله تم إضافة نحو 9 فعاليات خصّصتها اللجنة الثقافية بالتنسيق مع إدارة المعرض للشباب من الجنسين وإبداعاتهم في مختلف المجالات مثل القراءة والتأليف والمسرح والسينما والإبداع الثقافي عموماً".

عودة إلى التراث

ويعود معرض الرياض الدولي للكتاب هذا العام، بهوية وحلة مختلفة عن الأعوام السابقة، حيث يأخذ شكل مدينة الرياض القديمة في التصميم، بدءاً ببوابات الدخول التي صممت كبوابات الرياض القديمة، بالإضافة إلى أسماء ممرات المعرض والتي أخذت كذلك أسماء شوارع الرياض القديمة، وكذلك منصات التوقيع للكتُاب والتي صممت على شكل قصر المربع، بالإضافة إلى الاستديو التلفزيوني الموجود في المعرض، والذي صمم على شكل قصر الحكم.

كما يوجد هذا العام قسم خاص بالفن التشكيلي، بالإضافة إلى قسم خاص بالتصوير الفوتوغرافي، وهو خاص بعاصفة الحزم، لذلك أطلق عليه اسم "عين الحزم"، وجميع ما يعرض بهما هو مخصص للبيع.

القطاعات العسكرية سوف تكون مشاركة في المعرض، ومن أهمها مركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة. كما أن المنظمين للمعرض قد اعتمدوا هذا العام طريقة جديدة من أجل حصر عدد زوار المعرض بشكل دقيق يحدد الجنس والفئة العمرية، وذلك من خلال توزيع "فواصل الكتب" على الزوار، وكل فاصل يحمل لونا مختلفا بحيث يوزع وفق الجنس والفئة العمرية، حتى يتم حصر عدد الزوار بشكل يومي.

يذكر أن عدد دور النشر المشاركة هذا العام هي 500 دار نشر من مختلف دول العالم.