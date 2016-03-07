فتاة سعودية تروي قصة إنقاذها لقطة مكفوفة بعد دهسها

قطة مكفوفة، أصيبت بحادث دهس كسر فكها وهشم أضلاعها، أوقات عصيبة روتها الشابة حنين الظاهر لـ"العربية.نت" مع عملية إنقاذها التي استغرقت 3 أشهر، استخدمت فيها أنبوب للتغذية من الفك إلى المعدة، وعناية خاصة لمثل هذه الإصابات الخطيرة، وتكفل فريق الرحمة التطوعي للرفق بالحيوان بكافة العمليات اللازمة لإنقاذها حتى تحسنت ببطء.

من جهته أشار عبدالعزيز البخيت رئيس الفريق، "إننا نعمل على إنشاء ملجأ ومكان يحمي الحيوانات المشردة التي تحتاج إلى علاج كاف، حيث نستقبل الحالات في بيوتها مما نواجه من مشاكل مع الأهل أو الجيران، أو وضعها في العيادات البيطرية الخاصة بمبالغ خياليه، والنصوص القرآنية والأحاديث تحثنا على الرحمة بالحيوان لنكسب رضى الرحمن.

ويضم الفريق 20 فتاة و15 شابا متطوعا أقاموا عددا من الأنشطة المهتمة بالحيوان كإطعام القطط على شاطئ الدمام وتبادل الخبرات بين الأعضاء، والتعاون مع المستشفيات البيطرية لعلاج الحالات المستعصية واستقبالها للعناية بها.

