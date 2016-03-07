معرض الرياض الدولي للكتاب يعود بهوية جديدة ومبتكرة

يعود معرض الرياض الدولي للكتاب هذا العام، الذي يفتتح رسمياً الأربعاء، بهوية وحلة مختلفة عن الأعوام السابقة، حيث يأخذ شكل مدينة الرياض القديمة في التصميم، بدءاً ببوابات الدخول التي صممت كبوابات الرياض القديمة، بالإضافة إلى أسماء ممرات المعرض والتي أخذت كذلك أسماء شوارع الرياض القديمة، وكذلك منصات التوقيع للكتُاب والتي صممت على شكل قصر المربع، بالإضافة إلى الاستديو التلفزيوني الموجود في المعرض، والذي صمم على شكل قصر الحكم.

كما يوجد هذا العام قسم خاص بالفن التشكيلي، بالإضافة إلى قسم خاص بالتصوير الفوتوغرافي، وهو خاص بعاصفة الحزم، لذلك أطلق عليه اسم "عين الحزم"، وجميع ما يعرض بهما هو مخصص للبيع.

القطاعات العسكرية سوف تكون مشاركة في المعرض، ومن أهمها مركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة.

كما أن المنظمين للمعرض قد اعتمدوا هذا العام طريقة جديدة من أجل حصر عدد زوار المعرض بشكل دقيق يحدد الجنس والفئة العمرية، وذلك من خلال توزيع "فواصل الكتب" على الزوار، وكل فاصل يحمل لونا مختلفا بحيث يوزع وفق الجنس والفئة العمرية، حتى يتم حصر عدد الزوار بشكل يومي.

باب التطوع للجنسين فتح هذا العام، من أجل مساعدة زوار المعرض، وهم من طلاب وطالبات الجامعات بالرياض.

عدد دور النشر المشاركة هذا العام هي 500 دار نشر من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى أن ضيف الشرف، هي دولة اليونان.