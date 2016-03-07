"العمل": ضبط موظف في الوزارة يتسلم "رشوة"

أعلنت وزارة العمل ضبط الجهات المختصة في وزارة الداخلية لموظف في أحد مكاتبها، وذلك إثر تسلمه مبلغاً مالياً كرشوة مقابل إنهاء إجراءات نقل خدمات، وتمت إحالة الموظف لدائرة التحقيق والادعاء العام لإجراء المقتضى النظامي حياله بحكم الاختصاص.

وشددت الوزارة على أنها ترفض مثل هذه التصرفات الشنيعة التي تتنافى مع الثوابت والقيم والمبادئ الدينية والأخلاقية التي حث عليها ديننا الإسلامي الحنيف، ويخل بميزان العدل ومبدأ الحقوق الشرعية التي كفلتها الأنظمة والتشريعات في المملكة، والتي يأتي على رأسها تقديم الخدمات بشكل يضمن تحقيق العدل والمساواة دون أن يكون هناك أي تمييز بين العملاء.

وأكدت أن هذا التصرف الفردي المؤسف لا يمثل الوزارة، لافتة إلى أنه يتعارض مع الأمانة الوظيفية التي تعتبر مبدأً ثابتاً يتحلى به موظفو الوزارة في أداء واجباتهم ومهامهم ومسؤولياتهم المنوطة بهم تجاه كافة المواطنين والمقيمين.

ودعت الوزارة عملاءها الكرام وكافة أفراد المجتمع إلى الإبلاغ عن أي مخالفات تتم ملاحظتها على أداء الوزارة أو فروعها في جميع مناطق المملكة عبر خدمة "معاً للتنبيه" الإلكترونية والتي تتيح للجميع التبليغ عن المخالفات والتجاوزات أو أي شبهة فساد تتعلق بأداء واجبات ومهام وأعمال موظفي الوزارة.

