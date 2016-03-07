حسابات صافية أم تصفية حسابات ؟!

قبل فترة قضيت ليلتين في فندق خمس نجوم شهير في الرياض ، كانت الخدمة سيئة للغاية ، و الموظف الذي حدّثته في هذا أشعرني أنني لاجئ و لست ضيفاً على فندق ، تركت المكان و في الطريق إلى فندق آخر ، فكّرت في الكتابة عن هذا الفندق و التشهير به ، و فجأةً تساءلت : هل هذا جائز أخلاقياً ؟! ، هل يحق لكاتب أو لصحفي التشهير بسوء خدمات فندق مهما كان ما سوف يحكيه صحيحاً ؟! ، الجواب الذي ارتاح له القلب : لا .. هذه ليست مصداقية إنما ابتزاز ! ، ما يحق للكاتب و الصحفي في هذا الشأن القيام بتحقيق صحفي موسّع و شامل حول الموضوع ، فإن لم يفعل فليسكت و ليتدبّر أمره بعيداً عن مهنته ، فإن كان الموضوع هو الفنادق و خدماتها فإن التحقيق الصحفي يستلزم متابعة و قراءة متفحصة لعدد كبير من الفنادق بمستوياتها المختلفة ، و أن لا يكون الصحفي هو نفسه المحقق و الشهود ، فربما كان أسلوبه مقزز لدرجة لا يمكن لأحد تقبّلها ! ، العمل الصحفي حسابات صافية و ليس تصفية حسابات ! ، و محابرها ليست أداة تهديد و ابتزاز ، و طلب مميزات شخصية خاصة ، أعجبتني كلمة ابتزاز .. قفلة مناسبة !