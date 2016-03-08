السعودية.. حملة وطنية لإغاثة الشعب الصومالي

أعلنت الحملة الوطنية السعودية لإغاثة الشعب الصومالي، في حفل حضره سفير المملكة العربية السعودية لدى كينيا، وهو القائم أيضاً بأعمال السفارة السعودية في الصومال، عن تجهيز 25 ألف سلة غذائية لنصرة المتضررين من الجفاف في مناطق أرض الصومال التي تشهد جفافاً عارماً منذ سنوات.

من جهتها، رحبت حكومة أرض الصومال، التي كانت أعلنت انفصالها عن بقية الصومال بشكل أحادي، بالمبادرة السعودية، واصفة إياها بأكبر عملية عربية إنسانية تغيث مناطق أرض الصومال وأهله.

كما سيتم توزيع هذه المؤن الغذائية على المحتاجين خلال الأيام القليلة المقبلة.