السعودية.. طعن رجل أمن في وادي الدواسر.. ومقتل الجاني

قُتل مواطن في تبادل إطلاق نار مع إحدى دوريات محافظة الدواسر، وذلك بعد أن طعن رجل أمن، اليوم الثلاثاء.

وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، العقيد فواز الميمان، أن إحدى دوريات الأمن أوقفت سيارة من نوع "كورولا" للاشتباه بها، وعند مباشرة مساعد قائد الدورية في التحقق منها، بادر سائقها بطعن رجل الأمن بسلاح أبيض.

وحاول الجاني، بحسب بيان الشرطة، مقاومة محاولات قائد الدورية بالسيطرة عليه بطعنه وأحد المواطنين المتواجدين في الموقع، قبل التعامل معه، وإطلاق النار عليه، ما أسفر عن مقتله.

يذكر أن الجاني تمّ إلقاء القبض عليه مرتين في قضايا ذات علاقة بترويج وتعاطي المواد المخدرة.

