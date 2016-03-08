بالفيديو.. كلمة سر تجمع "مسنين سعوديين" افترقا 60 عاماً

تداول مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر مسنيْن اجتمعا في السعودية بعد فراق دام 60 عاماً.

ويظهر في الفيديو ابن صاحب المنزل وهو يقول لوالده إن هناك رجلاً يريد السلام عليك دون أن يعرف من هو، ليتقدم الوالد ويقترب من الرجل، وبمجرد السلام عليه، ذكر كلمة سر "عين عين حانون" كانا قد تعارفا عليها منذ زمن طويل، ليتفاجأ أنه صديقه الذي فارقه قبل عشرات السنين، ليضمه مجهشاً بالبكاء.



وقد تفاعل عدد كبير من المتابعين للمشهد المؤثر، معلقين بأنه يجسد المعنى الصحيح للصداقة. فقال أحدهم: "راحوا الطيبين... هذا جيل الأخوة الصادقة والمحبة الصافية النقية ما فيها تكلف ولا مصالح ولا تمحيها عجاج السنين قال هل حبيبي من قلب ولسان صادق". وأضاف آخر: "اللي ما عاش الأخوة الحقيقية ما بيحس بذا المقطع".

