جدة تكافح السكري والسرطان بالفن

أقيم معرض "شخبطة لسبب" في جدة بهدف بيع أكثر من 300 لوحة وعمل فني تذهب قيمتها لدعم أعمال جمعية الزهرة المهتمة بالتوعية بسرطان الثدي وجمعية أصدقاء السكري.

وقد جمع المعرض في عامه الأول 150 ألف ريال عن طريق بيع اللوحات الفنية.

كما عرف مشاركة واسعة من فنانين وهواة محليين، إضافة إلى مشاركة فنانين من اليابان والبرازيل ودول عربية.

ويمثل المعرض فرصة للدعم المعنوي للمصابات بسرطان الثدي وكذلك المصابين بأمراض السكري.

ويعدّ "شخبطة لسبب" معرض إنساني فني كما يعبر عنه المنظمون، ويعرف إقبالاً واسعاً من الجمهور المهتم بالأعمال الفنية، إضافة إلى حركة بيع وشراء نشطة للأعمال المعلقة على حيطان المعرض.