الوزير العيسى: لا تعليق للدراسة إلا بتحذير رسمي

أكد وزير التعليم العالي، الدكتور أحمد بن محمد العيسى، اليوم الثلاثاء، أن تعليق الدراسة يجب أن يتم وفق متابعة تحذيرات تصدر من الجهات المسؤولة.

وشدد على ضرورة الاهتمام بسلامة الطلاب، والعمل على رفع الكفاءة في المدارس وإدارات التعليم.

جاء ذلك خلال افتتاحه ورشة عمل "دراسة تطوير آلية تعليق الدراسة" التي تقيمها الإدارة العامة للأمن والسلامة المدرسية في الرياض، وتختم أعمالها اليوم.

ونوه العيسى بضرورة التعرف على الآليات والطرق المناسبة للتعامل مع الأخطار التي قد تهدد المدارس، خاصة الجوية وما يتعلق بآلية تعليق الدراسة وإمكانية تعويض الطلاب عن الفاقد الذي قد يحصل نتيجة التعليق.

وتهدف الورشة إلى جمع المسؤولين في الأمن والسلامة في كافة المستويات والتعاون مع الدفاع المدني ومصلحة الأرصاد وحماية البيئة.

يذكر أن الملتقى يعتبر الأول بعد دمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي في وزارة واحدة، ويشارك فيه نحو 300 شخص رجال ونساء.