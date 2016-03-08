صوت موسيقى الرمال في صحراء الربع الخالي

لكل مجتهدٍ نصيب، وعيد اليحيى، معد ومقدم برنامج "على خطى العرب"، اجتهد وقطع الربع الخالي ليفك ألغاز "درب البخور"، أحد طرق التجارة في جزيرة العرب، حيث بثت قناة "العربية" عبر برنامج "على خطى العرب" أكثر من خمس حلقات تحاكي خبايا "الربع الخالي"، رافق فيها اليحيى قبائل الصيعر ، والرواشد وآل مرة والمناهيل والمهرة.

خلال رحلته الاستكشافية للرمال العربية -كما يحب أن يطلق عليها-، استطاع اليحيى أن يسجل اكتشاف النيزك رقم "13" في العالم في الربع الخالي، ويسميه نيزك "خطى العرب"، وهو نيزك متكامل بفوهته، كما أنه ثاني نيزك يتم اكتشافه في الربع الخالي بعد أن سجل أحد المستشرقين اكتشاف النيزك الأول.

حول الربع الخالي، قال اليحيى: "نخطئ كثيراً بتسمية الربع الخالي بهذا الاسم، وهو ما يبعدنا عن هذه الأرض، ظناً منا أنها خالية رغم ما تحويه من كنوز كبيرة بشرية وطبيعية وتاريخية".

وأضاف: "بعض المستشرقين الذين كانت لديهم أطماع هم من غيروا اسم الربع الخالي بهذا الاسم، مما جعله مهملاً لفترة من الزمن. هؤلاء أخفوا كثيراً من الحقائق حول هذا المكان".

اليحيى رافق المستشرق "مبارك بن لندن" الذي عاش في الربع الخالي فترة من الزمن، وأنتج مقطوعته "الرمال العربية"، مؤكداً أنه كان منصفاً عندما أطلق اسم الرمال العربية على الربع الخالي. كما أنصف سكان هذه المنطقة عندما درس طبيعة الحياة الصحراوية التي يعيشونها خلال رحلته التي مولتها الحكومة الإنجليزية.

موسيقى للرمال؟

قصة الرمال العربية "الربع الخالي" تعود إلى عام 1932، وتحديداً في أول رحلة استكشافية قام بها الإنجليزي بيتر توماس، لتتواصل بعدها رحلات الإنجليز للربع الخالي. هذه الرمال التي تعد من أكبر التجمعات الرملية المتصلة في العالم، لوصلها أربع دول، هي "اليمن وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية"، يبلغ أقصى طول لها 1200 كم، في حين يبلغ أقصى عرض لها نحو 660 كم، بمساحة تصل إلى 556 ألف كم.

اليحيى نجح فيما عجز عنه الفرنسيون في صحراء الجزائر، حيث تمكن من تسجيل موسيقى الرمال العربية أو ما يعرف لدى البدو في الربع الخالي "كسر القعد"، وهي أصوات أشبه بالموسيقى، نتيجة لانكسار الرمال واحتكاك بلورات الرمال ببعضها، محدثة صوتا أشبه بالموسيقى في ظاهرة فريدة لا تحدث إلا نادراً في الرمال.

نصيب الأسد

لم يسجل التاريخ الكثير للعرب فيما يتعلق برحلاتهم الاستكشافية للرمال الذهبية، فكان للمستشرقين نصيب الأسد منها، إذ كان "برترام توماس"، رائد المستكشفين للربع الخالي، أول من خطت قدماه على الرمال العربية بين زملائه من المستشرقين، مستكشفاً في البدء أطرافه الشمالية والغربية وواحة يبرين، ثم قطع الرمال بين عامي "1930 ـ 1931م".

وتبعه هاري سانت جون فلبي، الشهير بـ"عبدالله فلبي"، إذ يعد أشهر من عبر الربع الخالي، الذي أبدع في وصفه في كتاب أسماه "الربع الخالي". أما يلفرد ثيسجر "مبارك بن لندن"، فكان من أشهر الرحالة الذين عبروا "الربع الخالي"، حيث اجتازه برحلتين، وفي منطقتين مختلفتين. رحلته الأولى كانت عام 1946، واستغرقت رحلته 60 يوماً. وفي عام 1947 بدأ بن لندن رحلته الثانية من منوخ في اليمن.

قصة الرمال العربية مع النفط

في السعودية التي تضم الجانب الأكبر من رمال "الربع الخالي"، بدأت أعمال البحث والتنقيب عن الذهب الأسود، ليتم اكتشاف حقل "الشيبة" الشهير، والذي بدأ الإنتاج منه عام 1995.

واليوم، تنتج "أرامكو السعودية" من حقل الشيبة 750 ألف برميل نفط يومياً من البترول العربي الخفيف، حيث تم ربط "الشيبة" بأنبوب يبلغ طوله 630 كم لنقل المنتجات البترولية لمعامل الشركة في بقيق.