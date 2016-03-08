500 دار نشر تشارك في معرض الرياض للكتاب بدورته العاشرة

تستعد مدينة الرياض لاستقبال معرض الرياض الدولي للكتاب في دورته العاشرة، والذي يفتتح رسميا يوم غد ويشرع أبوابه للجمهور بعد غد الخميس بهوية جديدة تأخذ شكل مدينة الرياض القديمة.

ويعيش معرضُ الرياض الدولي للكتاب الآن مراحلـَه الأخيرةَ استعداداً لافتتاحه عشرَة أيامٍ لاستقبالِ زواره الذين يَعُدونَه مظاهرةً للقراءةِ والاطلاعِ على أبرزِ إنتاجاتِ دور الكتب.

وتقدمت 1200 دارِ نشرٍ عربية وأجنبية للمعرض، واختير منها 500 دارِ نشرٍ وفقَ شروطٍ ومعايير أعدها المنظمون.

ويقول سعيد الزهراني مدير المركز الإعلامي في معرض الرياض الدولي للكتاب بأن إدارة المعرض حرصت على الدور التي تقدم المضمون والكتب الجيدة والتي تثري الزوار.

ويعود معرضُ الكتاب هذا العام بهُويةٍ مختلفة ويأخذ شكلَ مدينةِ الرياض قديماً بطابَع تراثيٍ وتاريخي، فممراتٌ سُمِّيت بأسماءِ شوارعِ الرياض القديمة والمداخلُ صممت على شكل بواباتِ الرياض التاريخية، وأيضاً مِنصاتُ توقيعٍ على شكلِ قصرِ المربع .

ويضيف مدير المركز الإعلامي " حاولنا هذي السنة أن نقدم شيئا جديدا يحكي قلب الرياض القديمة" .

وترافقُ المعرِضُ عدةُ نشاطاتٍ مختلفةٍ أدبيةٍ وثقافيةٍ منها ندواتٌ ومحاضراتٌ، ومعرضٌ للفن التشكيلي يشارك فيه الرسامون بلوحاتِهم التي خُصصَ جُزءٌ كبيرٌ منها لعاصفةِ الحزم.