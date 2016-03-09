التحالف: تهدئة على الحدود السعودية اليمنية بوساطة قبلية

أعلنت قيادة قوات التحالف العربي في بيان، الأربعاء، أن شخصيات قبلية واجتماعية يمنية سعت لإيجاد حالة من التهدئة على الحدود اليمنية المتاخمة للمملكة العربية السعودية، لإفساح المجال لإدخال مواد طبية وإغاثية للقرى اليمنية القريبة من مناطق العمليات، وقد استجابت قوات التحالف لذلك عبر منفذ "علب" الحدودي.

وأضاف البيان، الذي نقلته "وكالة الأنباء السعودية" (واس)، أنه تم استعادة المعتقل السعودي العريف "جابر أسعد الكعبي" وتسليم عدد 7 يمنيين تم القبض عليهم في مناطق العمليات بالقرب من الحدود السعودية الجنوبية.

وأعربت قيادة التحالف عن ترحيبها باستمرار حالة التهدئة في إطار تطبيقها لخطة "إعادة الأمل"، بما يُسهم في الوصول إلى حل سياسي برعاية الأمم المتحدة وفق قرار مجلس الأمن رقم (2216).