التوسع لم يعد في صالح الخطط

في عاصمة كالرياض يلزم التحدي كل رغبات الناس مسؤولين وغيرهم في ملاحقة عجلة التطوّر والتوسع. فالمدينة تتسع بطريقة لا تدع الفرصة للخطط كي تنفذ إلا وظهرت تحديات جديدة نتيجة التوسع. أقول ما أن يبدأ البلد بتنفيذ قوانين صحية أو بيئية أو خدماتية إلا وظهر اتساع متسارع لم تحسب الخطة له حسابا.

أعتقد أننا في يوم من الأيام قد لا نجد مراقبي صحة بيئة أو عمالة تنظيف قادرة على ملاحقة التوسع المهيل.

صحيح أن الدوائر الصحيّة تصر على وجوب حصول العاملين والمطاعم على شهادة صحية سارية المفعول.. وثمة حالات ظهرت أخيراً ولاحظها الزبائن وهي أن من هم في الصفوف الأمامية (الكاونتر) والمباشرين يحصلون - أو بعضهم - على تلك الشهادات.

لكن الصفوف الخلفية، ومن هم في منأى عن التفتيش الصحي والبلدي لا يحصلون على الشهادة ولا يهتمون، كونهم لا يظهرون في العلن.

معظم المطاعم ومحلات الحلويات تملك فيلات يجري تجهيز الطعام في داخلها.. ويستأجرون لها عمالة.. والزبون، وكذا المفتش الصحي لا يعرفان عن هذا شيئاً.

الارتفاع المفاجئ في أسعار الغذاء قد يرفع مستوى طمع أصحاب البوفيهات، والأكل الجاهز، لكون الزبون يحتاج إلى تلك الوجبة، ولذا فصاحب المطعم سيتفانى في خدمته - خدمة الزبون - وأيضاً سيتفانى في الحصول على المادة الرخيصة، وعلى اليد العاملة الرخيصة.

مثل تلك الحالات لا علاج لها سوى الحذر والانتباه من المواطن نفسه.. وأرجو ألا يغتر الزبون بكبر اسم المطعم أو البوفيه أو حتى الفندق خمس نجوم، فالكل يغني على ليلاه.. وليلى تلك هي الحصول على عائد.. بأقل جودة..

وهكذا كل توسّع لا ترافقهُ بالضرورة كفاءة أداء.

*نقلاً عن "الرياض"