القبض على مشعوذ سبعيني في محافظة الدرب

تمكنت شرطة منطقة جازان، من ضبط رجل سبعيني بسبب قيامه بممارسة أعمال السحر والشعوذة، بمساعدة أبنائه في محافظة الدرب، وذلك وفق ما ذكرت صحيفة "الرياض".

وقال المقدم محمد الحربي، الناطق الإعلامي باسم شرطة منطقة جازان، إنه قد ورد لشرطة محافظة الدرب بلاغ عن قيام مواطن سبعيني بممارسة أعمال السحر والشعوذة، وبعد جمع المعلومات وإجراء التحريات الدقيقة حول بعض الممارسات التي يقدم عليها بمساعدة أبنائه، تم استصدار إذن التفتيش لمنزل المذكور.

وفي الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء، تم القبض عليه وعلى اثنين من أبنائه، وبتفتيش المنزل عثر على عدد من الأشياء التي تستخدم في أعمال الشعوذة والدجل على أعين الناس وطلاسم، حيث تم اتخاذ اللازم وتحريز كافة المضبوطات، وأوقفوا جميعا رهن التحقيق.